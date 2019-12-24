Новый экзамен на права осложнит жизнь начинающим автомобилистам. Подробности

Россиян ждёт новый формат экзамена на получение водительских прав. Как отмечает «Коммерсантъ», соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В частности, согласно новым правилам, с октября будущего года исчезнут традиционные «площадка» и «город» — им на смену придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в беседе с НСН заявила, что новые правила сдачи экзамена значительно усложнят жизнь начинающего автомобилиста.

«Экзамен станет сложнее, однозначно. По той простой причине, что сейчас это два отдельных экзамена. И в случае успешной сдачи, например, первого этапа – "площадки", далее либо сдаётся, либо пересдаётся только вторая часть – в городских условиях. А в предлагаемых нововведениях будет иначе. Если в каком-то из элементов – в "площадке" или "городе" – были допущены ошибки, которые превысили сумму баллов, и экзамен будет не сдан, то сдавать опять придётся всё. А это усложнит жизнь начинающему автомобилисту», - отметила Шутылева.