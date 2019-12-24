Новый экзамен на права осложнит жизнь начинающим автомобилистам. Подробности
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол рассказала НСН, почему получить водительские права по новым правилам будет сложнее.
Россиян ждёт новый формат экзамена на получение водительских прав. Как отмечает «Коммерсантъ», соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В частности, согласно новым правилам, с октября будущего года исчезнут традиционные «площадка» и «город» — им на смену придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в беседе с НСН заявила, что новые правила сдачи экзамена значительно усложнят жизнь начинающего автомобилиста.
«Экзамен станет сложнее, однозначно. По той простой причине, что сейчас это два отдельных экзамена. И в случае успешной сдачи, например, первого этапа – "площадки", далее либо сдаётся, либо пересдаётся только вторая часть – в городских условиях. А в предлагаемых нововведениях будет иначе. Если в каком-то из элементов – в "площадке" или "городе" – были допущены ошибки, которые превысили сумму баллов, и экзамен будет не сдан, то сдавать опять придётся всё. А это усложнит жизнь начинающему автомобилисту», - отметила Шутылева.
Однако главный момент, как отметила собеседница НСН, заключается в том, чтобы не было ухудшения условий сдачи экзамена, не было повышения субъективизма.
«Необходимо, чтобы экзамен был оценен объективно. На площадке есть конусы, стойки и линии разметки для упражнений. А как это будет происходить на каких-то других территориях – большой вопрос. Хотелось бы, чтобы кандидатов не "заваливали" преднамеренно. Потому что без объективной оценки в реформе нет смысла», - заключила президент Межрегиональной ассоциации автошкол
Добавим, согласно постановлению, подписанному Дмитрием Медведевым, также будет повышен возрастной ценз для получения прав на управление трамваем, автобусом и троллейбусом – до 20 лет. Кроме того, будет разрешено обучение вождению на автотрассах с допустимой скоростью движения более 60 км/ч.
Помимо этого, можно будет опротестовать отрицательную оценку на экзамене с целью аннулирования его результата. ГИБДД также сможет отменить положительный результат испытания в случае, если кандидат предоставил поддельные документы.
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