Новый двухэтажный поезд «Аврора» отправился в первый рейс

Отмечается, что поезд «Аврора» вернулся на линию в обновлённом виде. Состав состоит из 15 современных комфортабельных вагонов, благодаря чему единовременно между столицами могут перемещаться более тысячи пассажиров.

«Все вагоны оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, дополнительными местами для багажа и вещей... Комфорт посадочных мест обеспечивают удобные кресла с функцией поддержки спины, откидными столиками и подножками», - указали в компании.

Согласно расписанию, «Аврора» «зеркально» отправляется из Москвы и Санкт-Петербурга дважды в день: в 6:00 и в 13:50. Время в пути составляет около 5,5 часов.

Ранее замглавы РЖД Иван Колесников заявил, что холдинг не планирует разрешать курение в поездах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

