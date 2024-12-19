Новый двухэтажный поезд «Аврора» отправился в первый рейс
Новый двухэтажный скоростной поезд «Аврора» отправился в первый рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».
Отмечается, что поезд «Аврора» вернулся на линию в обновлённом виде. Состав состоит из 15 современных комфортабельных вагонов, благодаря чему единовременно между столицами могут перемещаться более тысячи пассажиров.
«Все вагоны оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, дополнительными местами для багажа и вещей... Комфорт посадочных мест обеспечивают удобные кресла с функцией поддержки спины, откидными столиками и подножками», - указали в компании.
Согласно расписанию, «Аврора» «зеркально» отправляется из Москвы и Санкт-Петербурга дважды в день: в 6:00 и в 13:50. Время в пути составляет около 5,5 часов.
Ранее замглавы РЖД Иван Колесников заявил, что холдинг не планирует разрешать курение в поездах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru