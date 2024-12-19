Названа предварительная причина столкновения поездов в Мурманской области
Причиной аварии с двумя поездами в Мурманской области могло стать самопроизвольное движение неисправного грузового состава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение... поезда с рудой с примыкающего пути», — указал собеседник агентства.
По его словам, грузовой состав столкнулся с хвостовыми вагонами пассажирского поезда.
Накануне в Мурманской области столкнулись два поезда: грузовой и пассажирский, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург. В результате пострадал 31 человек, два погибли, пишет «Свободная пресса». Правоохранители возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. После аварии были задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда.
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