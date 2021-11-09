Новый антирекорд: в России подтвердили еще 1211 смертей от коронавируса за сутки

Число летальных исходов достигло 249 215.

Вместе с тем заболеваемость коронавирусом в стране снижается. За 24 часа было выявлено 39 160 новых случаев COVID-19. Накануне сообщалось о 39 400 заболевших, напоминает Ura.ru. Всего с начала пандемии зарегистрировали 8 873 655 случаев заражения коронавирусом.

При этом за минувшие сутки от болезни вылечились 32 036 россиян. Общее число выздоровевших от COVID-19 пациентов составляет 7 619 596, отмечает RT.

