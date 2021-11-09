Новый антирекорд: в России подтвердили еще 1211 смертей от коронавируса за сутки
В России подтвердили 1 211 смертей от коронавируса за сутки, это максимальный показатель с начала пандемии, передает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Число летальных исходов достигло 249 215.
Вместе с тем заболеваемость коронавирусом в стране снижается. За 24 часа было выявлено 39 160 новых случаев COVID-19. Накануне сообщалось о 39 400 заболевших, напоминает Ura.ru. Всего с начала пандемии зарегистрировали 8 873 655 случаев заражения коронавирусом.
При этом за минувшие сутки от болезни вылечились 32 036 россиян. Общее число выздоровевших от COVID-19 пациентов составляет 7 619 596, отмечает RT.
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Заразились
8,9 млн+39 160 / сут.
Умерли
39 160+-208 844 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+32 036 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru