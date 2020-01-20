Новые загранпаспорта в России будут делать «роботы»

Первые заграничные паспорта нового образца выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу единого поставщика этих устройств «Ростелеком». В компании отметили, что работа комплексов во всех случаях была корректной и первые паспорта уже выданы.

Ожидается, что внедрение «роботов» упростит процесс получения загранпаспортов. Сначала гражданин должен подать заявление на получение документа либо на портале госуслуг, либо в МФЦ. Заявитель получит индивидуальный штрихкод, который надо сканировать в КБК. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, гражданин сможет самостоятельно отсканировать отпечатки пальцев, разворот с российского паспорта, а также сделать цифровую фотографию, пишет life.ru.

Все полученные таким образом данные будут переданы в государственную информационную систему «Мир». Там они будут проверены и после отправлены на фабрику «Гознак», где документы изготовят. Получить новый загран можно будет в МФЦ.

Ранее сообщалось, что первые сто тысяч электронных паспортов в России изготовят в первом полугодии 2020 года. Это потребует модернизации IT-инфраструктуры, в первую очередь, в МВД.

