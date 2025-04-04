Росприроднадзор назвал размер ущерба от крушения танкеров в Черном море
Росприродназор предъявил требование по возмещению ущерба, который был нанесён окружающей среде в результате крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что сумма предъявленных требований владельцу танкера «Волгонефть-212» (ООО «Кама Шиппинг») составила 49,4 млрд рублей, владельцу судна «Волгонефть-239» (ЗАО «Волгатранснефть») - 35,4 млрд рублей.
Общая сумма требований составила 84,9 млрд рублей.
«У компаний есть месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», - заключили в ведомстве.
Ранее в Росприроднадзоре заявили, что основными причинами крушения танкеров в Чёрном море и разлива мазута стали допущенные капитанами и судовладельцами нарушения ограничений по сезону плавания в данной акватории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru