Росприроднадзор назвал размер ущерба от крушения танкеров в Черном море

Уточняется, что сумма предъявленных требований владельцу танкера «Волгонефть-212» (ООО «Кама Шиппинг») составила 49,4 млрд рублей, владельцу судна «Волгонефть-239» (ЗАО «Волгатранснефть») - 35,4 млрд рублей.

Общая сумма требований составила 84,9 млрд рублей.

«У компаний есть месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», - заключили в ведомстве.

Ранее в Росприроднадзоре заявили, что основными причинами крушения танкеров в Чёрном море и разлива мазута стали допущенные капитанами и судовладельцами нарушения ограничений по сезону плавания в данной акватории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

