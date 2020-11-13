Из-за пандемии популярность формата коротких и смешных роликов на платформе значительно выросла, как и количество покупок в интернете.

Ранее Instagram заявил, что будет скрывать негативные комментарии к постам, чтобы сократить число случаев издевательств и оскорблений в социальной сети. Но совсем удаляться скрытые сообщения не будут, сообщается на сайте компании.

Кроме того, в рaмкaх политики по уменьшению уровня aгрессии Instagram плaнирует ввести дополнительное предупреждение для пользовaтелей.

