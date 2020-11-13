Новые вкладки и лайки в Instagram «переехали» в другое место
Instagram обновил дизайн, в результате которого поменялась главная страница, сообщат телеканал «360».
Так, вкладка лайков и кнопка для создания постов «переехали» наверх. Внизу теперь можно увидеть новые значки — Reels и Shop. Reels предназначена для поиска коротких и забавных видео, а Shop — страница для покупок различных товаров, представленных в Instagram. Оплата осуществляется через Facebook Pay.
Из-за пандемии популярность формата коротких и смешных роликов на платформе значительно выросла, как и количество покупок в интернете.
Ранее Instagram заявил, что будет скрывать негативные комментарии к постам, чтобы сократить число случаев издевательств и оскорблений в социальной сети. Но совсем удаляться скрытые сообщения не будут, сообщается на сайте компании.
Кроме того, в рaмкaх политики по уменьшению уровня aгрессии Instagram плaнирует ввести дополнительное предупреждение для пользовaтелей.
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