Новые ветки метро в Москве планируют открыть до 2024 года
Строительство 27 новых станций в Москве должно завершиться к 2024 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарева.
По его словам, к 2024 году должен быть готов центральный участок Троицкой линии, которой должна дойти до Троицка. Бочкарев подчеркнул, что на юге столицы подготавливается территория для строительства Бирюлевской ветки.
Заммера Москвы по вопросам градостроительной политики отметил, что к 2024 году будет сдан участок ветки метро, которая соединит Шелепиху и Рублево-Архангельское. По словам Бачкарева, Рублево-Архангельская ветка в полтора раза уменьшит время в дороге до Хорошево-Мневники, Митино и Строгино. В то же время, строительство желтой ветки очень опасно, поэтому работы не начнут в ближайший год.
Бочкарев подчеркнул, что эта линия в полтора раза сократит время в пути для жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники. При этом работу над центральным участком желтой ветки заместитель мэра назвал непростой и даже опасной. По этой причине в ближайший год строительство этого участка не начнется
Ранее мэр москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в течение нескольких лет будут открыты три новых линии метро.
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