Новые ветки метро в Москве планируют открыть до 2024 года

Строительство 27 новых станций в Москве должно завершиться к 2024 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарева.

По его словам, к 2024 году должен быть готов центральный участок Троицкой линии, которой должна дойти до Троицка. Бочкарев подчеркнул, что на юге столицы подготавливается территория для строительства Бирюлевской ветки.

Конкуренцию в массы: Тематический поезд начал курсировать на «синей» ветке метро

Заммера Москвы по вопросам градостроительной политики отметил, что к 2024 году будет сдан участок ветки метро, которая соединит Шелепиху и Рублево-Архангельское. По словам Бачкарева, Рублево-Архангельская ветка в полтора раза уменьшит время в дороге до Хорошево-Мневники, Митино и Строгино. В то же время, строительство желтой ветки очень опасно, поэтому работы не начнут в ближайший год.

Бочкарев подчеркнул, что эта линия в полтора раза сократит время в пути для жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники. При этом работу над центральным участком желтой ветки заместитель мэра назвал непростой и даже опасной. По этой причине в ближайший год строительство этого участка не начнется

Ранее мэр москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в течение нескольких лет будут открыты три новых линии метро.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МетрополитенМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры