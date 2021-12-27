Новые ветки метро в Москве планируют открыть до 2024 года

Заммера Москвы по вопросам градостроительной политики отметил, что к 2024 году будет сдан участок ветки метро, которая соединит Шелепиху и Рублево-Архангельское. По словам Бачкарева, Рублево-Архангельская ветка в полтора раза уменьшит время в дороге до Хорошево-Мневники, Митино и Строгино. В то же время, строительство желтой ветки очень опасно, поэтому работы не начнут в ближайший год.

Бочкарев подчеркнул, что эта линия в полтора раза сократит время в пути для жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники. При этом работу над центральным участком желтой ветки заместитель мэра назвал непростой и даже опасной. По этой причине в ближайший год строительство этого участка не начнется

Ранее мэр москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в течение нескольких лет будут открыты три новых линии метро.

