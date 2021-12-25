Конкуренцию в массы: Тематический поезд начал курсировать на «синей» ветке метро
Поезд «Сила конкуренции» начал курсировать с 1 декабря на Арбатско-Покровской линии московского метро. Каждый из десяти вагонов состава посвящен одной из сфер жизни столицы – экономике, здравоохранению, промышленности, бизнесу, культуре, технологиям, досугу. На стенах вагонов размещена информация и иллюстрации, рассказывающие о различных городских сервисах и программах.
Последние десять лет в российской столице ведется системная работа по созданию необходимых условий для развития конкуренции и обеспечению открытости конкурсных процедур. Одним из инструментов для создания комфортной конкурентной среды для всех участников стал Портал поставщиков города Москвы. Сегодня он объединяет более 240 тысяч предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России.
Идея запустить тематический поезд принадлежит столичному Департаменту по конкурентной политике. Современные технологии позволили превратить вагоны в своего рода информационные центры. Во время поездки пассажиры смогут узнать о том, каким образом конкуренция улучшает экономическую и социальную ситуацию в Москве. А главной «фишкой» поезда, его конкурентным преимуществом, стала интерактивная квиз-игра, в ходе которой можно проверить и расширить свои знания о жизни современной столицы.
«Мы показали москвичам и гостям столицы положительные изменения, которые происходят в городе благодаря развитию конкурентной среды. Нам хотелось наглядно продемонстрировать людям, как конкуренция влияет на качество товаров и услуг, а в конкретных цифрах и примерах показать ее преимущества. Конкуренция может и должна быть честным соревнованием, которое помогает развиваться как отдельным людям, так и целым городам. Будем рады, если наш поезд вдохновит кого-то на открытие собственного бизнеса, расширение уже существующего дела, а кто-то просто посмотрит на жизнь столицы другими глазами», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Сила конкуренции» – это уже 22-й брендированный состав, запущенный с начала года в столичном метро. Поезд будет ходить на Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев. Ожидается, что за это время он перевезет около двух миллионов пассажиров.
Во время торжественного запуска поезда в электродепо «Красная Пресня» гости сразились в интеллектуальной битве. Они прошли по указанным QR-кодам для участия в квизе, и ответили на несколько вопросов по истории современной столицы.
«Многим людям нравятся викторины, в особенности, когда они касаются города, в котором ты проживаешь. Принимая участие в интеллектуальной игре, пассажиры тоже становятся своего рода конкурентами, понимая насколько хорошо или плохо по сравнению с другими ориентируются в сервисах столицы или в истории Москвы», – отметила гостья церемонии запуска поезда Елизавета Овдеенко, магистр клуба «Что? Где? Когда?», двукратная обладательница «Хрустальной совы».
За без малого месяц с момента выхода на Арбатско-Покровскую «синюю» ветку подземки в квизе в вагонах «Силы конкуренции» приняли участие уже более 1100 пассажиров. После сканирования QR-кода и перехода на сайт Департамента города Москвы по конкурентной политике они оказывались в разделе с вопросами, где есть и те, что пока не опубликованы на информационных панелях метро.
Судя по статистике переходов, больше всего пассажирам нравится отвечать на вопросы в разделах: экономика, транспорт, туризм и технологии. Примечательно, что в результатах есть статистика прохождения испытания другими участниками викторины. Таким образом, опять же в конкурентной борьбе играющий может понять свои преимущества или оценить слабые стороны в сравнении с соперниками.
Как уточнила Елизавета Овдеенко, её пригласили на церемонию запуска поезда «Сила конкуренции» и попросили принять участие в квизе для оценки вопросов, которые будут использоваться в программах викторины.
«Могу сказать, что вопросы составлены профессионально, у играющего есть возможность использовать, как эрудицию, так и логику. Поначалу игра увлекает и заряжает азартом, а в итоге понимаешь, как много полезных сервисов и проектов создано в Москве», - поделилась своим мнением магистр клуба «Что? Где? Когда?».
Тематические поезда — традиция Московского метрополитена. Составы запускают к памятным датам или социально значимым событиям. Разработкой дизайна тематического поезда занимается целая команда. Над проектом работают дизайнеры и райтеры, которые придумывают сам макет, а также готовят текст для размещения на стенах вагонов.
При создании проекта сначала определяют тему, которой посвятят поезд. Далее подбирается контент для оформления. На запуск тематического поезда с учетом разработки макета и всех согласований уходит от трех месяцев, а монтажные работы занимают от пяти дней.
Например, поезд «Московская весна a cappella», посвященный одноименному международному фестивалю и конкурсу, курсировал по Кольцевой линии две недели. На стенах вагона разместили цитаты участников «Московской весны a cappella» из разных стран. Пассажиры узнали об истории фестиваля и особенностях пения без музыкального сопровождения.
Детали церемонии запуска состава обсуждают уже на финальной стадии оформления поезда. Готовый поезд могут оправить в путь и ночью. Так вышел на Калужско-Рижскую линию состав «Великий русский артист Олег Табаков», а на зеленую — состав «МХТ имени Чехова», посвященный 120-летнему юбилею театра.
В этом поезде каждый вагон посвятили важным событиям и людям, которые повлияли на создание и становление Московского художественного театра. Пассажиры могли услышать отрывки из спектаклей разных лет в исполнении известных актёров театра. Поезд перевозил горожан с ноября 2018 до апреля 2019 года. За это время более двух миллионов человек узнали больше об одном из самых популярных театров столицы.
Тематические поезда курсируют по линиям в среднем полгода. Этот период обусловлен сроком службы пленки, которой оформляют вагоны. После завершения проекта пленку снимают, поезд становится обычным и готовым к новому оформлению.
Такие поезда пользуются большой популярностью как у простых пассажиров, так и у ценителей фотоискусства. Снаружи и внутри эти составы заметно отличаются. Каждый из них имеет полностью оригинальное оформление вагонов, может выделяться своими экстерьерными конструктивными особенностями.
Первым тематическим составом в подземке стал ещё во времена СССР «Женский поезд имени 8 Марта». Он курсировал по Сокольнической линии примерно до 1975 года. Затем вагоны типа А, которыми был укомплектован состав, в рамках плановой модернизации заменили на новые.
В московском метро курсировало большое количество тематических поездов, включая новогодний состав, который выходит на линию в зимние праздники. Среди них также «Акварель», «Сокольники», «Красная стрела», «Народный ополченец», «Музей Победы», «Привет, Москва!», «Александровец», «210 лет транспортного ведомства», «Московские центральные диаметры», «Спасибо, донор!», «Московская промышленность», «Полосатый экспресс», «Щукин. Биография коллекции», «80 лет ВДНХ», «Здоровая Москва», «Великий русский артист Олег Табаков» и многие другие.
Департамент города Москвы по конкурентной политике занимается развитием и стимулированием конкуренции, создавая понятные и прозрачные правила проведения торгов. Он также отвечает за систему планирования закупок и формирование информационного пространства в области организации и проведения аукционов, защиты конкуренции. Департамент обеспечивает открытость и гласность торгов, формирует контрактную систему закупок товаров, работ и услуг в Москве.
Департамент города Москвы по конкурентной политике осуществляет функции по разработке и реализации государственной политики в сфере формирования конкурентной среды в мегаполисе, организации и проведению земельно-имущественных торгов, реализации инвестиционных проектов в сфере капитального строительства, и иных конкурентных процедур, регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков.
Департамент также выступает уполномоченным органом по содействию развития конкуренции в Москве, по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города. Приоритетные направления его деятельности - формирование конкурентной среды в столице, непрерывное повышение качества процессов системы менеджмента и уровня удовлетворенности заинтересованных сторон.
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