Конкуренцию в массы: Тематический поезд начал курсировать на «синей» ветке метро

Поезд «Сила конкуренции» начал курсировать с 1 декабря на Арбатско-Покровской линии московского метро. Каждый из десяти вагонов состава посвящен одной из сфер жизни столицы – экономике, здравоохранению, промышленности, бизнесу, культуре, технологиям, досугу. На стенах вагонов размещена информация и иллюстрации, рассказывающие о различных городских сервисах и программах.

Последние десять лет в российской столице ведется системная работа по созданию необходимых условий для развития конкуренции и обеспечению открытости конкурсных процедур. Одним из инструментов для создания комфортной конкурентной среды для всех участников стал Портал поставщиков города Москвы. Сегодня он объединяет более 240 тысяч предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России.

Идея запустить тематический поезд принадлежит столичному Департаменту по конкурентной политике. Современные технологии позволили превратить вагоны в своего рода информационные центры. Во время поездки пассажиры смогут узнать о том, каким образом конкуренция улучшает экономическую и социальную ситуацию в Москве. А главной «фишкой» поезда, его конкурентным преимуществом, стала интерактивная квиз-игра, в ходе которой можно проверить и расширить свои знания о жизни современной столицы.