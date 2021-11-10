Автомеханик объяснил, как вычислить скрученный пробег

Автомеханик Илья Николов заявил, что при покупке подержанного автомобиля узнать его пробег можно не только по показаниям на приборной панели.

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По его словам, установить точное количество километров, которые машина проехала с момента схода с конвейера, в современном транспорте можно посредством блока управления двигателем, блока управления коробкой передач и ещё парой блоков.

«Недобросовестные механики, которые подкручивают пробег, часто этого не знают. Однако диагностический компьютер при подключении выявит ошибку и сообщит о несоответствии данных одного блока данным другого», – сказал Николов в эфире «Радио 1».

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что средний российский автомобиль - это 14-летняя Lada, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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