Автомеханик объяснил, как вычислить скрученный пробег

По его словам, установить точное количество километров, которые машина проехала с момента схода с конвейера, в современном транспорте можно посредством блока управления двигателем, блока управления коробкой передач и ещё парой блоков.

«Недобросовестные механики, которые подкручивают пробег, часто этого не знают. Однако диагностический компьютер при подключении выявит ошибку и сообщит о несоответствии данных одного блока данным другого», – сказал Николов в эфире «Радио 1».

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что средний российский автомобиль - это 14-летняя Lada, передаёт ОТР.

