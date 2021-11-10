Автомеханик объяснил, как вычислить скрученный пробег
Автомеханик Илья Николов заявил, что при покупке подержанного автомобиля узнать его пробег можно не только по показаниям на приборной панели.
По его словам, установить точное количество километров, которые машина проехала с момента схода с конвейера, в современном транспорте можно посредством блока управления двигателем, блока управления коробкой передач и ещё парой блоков.
«Недобросовестные механики, которые подкручивают пробег, часто этого не знают. Однако диагностический компьютер при подключении выявит ошибку и сообщит о несоответствии данных одного блока данным другого», – сказал Николов в эфире «Радио 1».
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что средний российский автомобиль - это 14-летняя Lada, передаёт ОТР.
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