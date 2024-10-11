Аксенов заявил, что пора перестать использовать термин «новые регионы России»

Аксенов отметил, что эти регионы исторически принадлежали России, там жили «наши люди», поэтому нужно называть их именно так.

«Потихоньку от риторики «новые» надо уходить. Лучше исторические регионы. Все-таки справедливость восторжествовала. Регионы вернулись, и сегодня стоит вопрос их восстановления», - отметил глава Крыма.

Ранее Аксенов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

