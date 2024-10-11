Аксенов заявил, что пора перестать использовать термин «новые регионы России»

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал отказаться от формулировки «новые регионы России» в отношении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, так как они всегда принадлежали России. Об этом он рассказал в рамках форума «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» в Ялте.

Советник Пушилина: Более 40% территории ДНР все еще под контролем ВСУ

Аксенов отметил, что эти регионы исторически принадлежали России, там жили «наши люди», поэтому нужно называть их именно так.

«Потихоньку от риторики «новые» надо уходить. Лучше исторические регионы. Все-таки справедливость восторжествовала. Регионы вернулись, и сегодня стоит вопрос их восстановления», - отметил глава Крыма.

Ранее Аксенов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:Сергей АксеновЛНРДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры