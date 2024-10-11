Аксенов заявил, что пора перестать использовать термин «новые регионы России»
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал отказаться от формулировки «новые регионы России» в отношении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, так как они всегда принадлежали России. Об этом он рассказал в рамках форума «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» в Ялте.
Аксенов отметил, что эти регионы исторически принадлежали России, там жили «наши люди», поэтому нужно называть их именно так.
«Потихоньку от риторики «новые» надо уходить. Лучше исторические регионы. Все-таки справедливость восторжествовала. Регионы вернулись, и сегодня стоит вопрос их восстановления», - отметил глава Крыма.
Ранее Аксенов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экспорт мяса и субпродуктов птицы из РФ за девять месяцев вырос на 11%
- МИД КНДР сделал Южной Корее «последнее» предупреждение
- Силуанов: доклад по платежной системе БРИКС представят на саммите в Казани
- Под домашний арест по делу АСВ отправили арбитражного управляющего
- Стрелявший в супругов в Долгопрудном применил пистолет и обрез
- Аксенов заявил, что пора перестать использовать термин «новые регионы России»
- Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму о вступлении в ЕС
- Малкин первым из россиян достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли в Курской области 21 900 человек
- Испытания беспилотного вездехода «Калужанин» завершились в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru