Новые приключения «Седьмой студии» Серебренникова

По ходатайству прокуратуры дело «Седьмой студии» направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда. 11 сентября Мещанский суд Москвы вернул дело в прокуратуру из-за нарушений и снял с фигурантов дела подписку о невыезде. Решение было мотивировано тем, что в обвинительном заключении содержались неустранимые в рамках судебного следствия нарушения, а также противоречия, препятствующие вынесению приговора. Также следствие допустило ошибку в подсчете вмененной подсудимым суммы хищений и не указало, какие именно творческие и финансовые отчеты «Седьмой студии» не соответствовали действительности. Сегодня Мосгорсуд отменил вердикт в части возврата дела генпрокурору. Сторона обвинения просила еще и отменить решение о снятии с подсудимых меры пресечения, но суд эту просьбу отклонил.

Худрук «Гоголь-центра» и «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер студии и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». По версии следствия, обвиняемые в отчетностях завышали затраты на проект, а получаемые средства обналичивали через фиктивные договоры и присваивали их. По делу также проходят бывший продюсер организации Екатерина Воронова – она была объявлена в розыск и бывший бухгалтер Нина Масляева – ее дело выделено в отдельное производство после того, как она признала вину и заключила сделку со следствием.

Так называемое «дело Серебренникова» или дело «Седьмой студии» тянется уже третий год при не снижающемся резонансе вокруг каждого нового поворота. Несколько раз по этому поводу высказывался и глава государства. В частности, Владимир Путин заявлял, что правоохранительным органам незачем было привлекать к обыскам у режиссера и в «Гоголь-центре» ОМОН:

«Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», - заявил глава государства после «прямой линии» в 2017 году.

Кроме того, по его словам, за несколько лет Серебренникову было выделено около миллиарда рублей. Власти не стали бы давать режиссеру деньги, если бы хотели помешать его творчеству, - заметил Путин.

Нынешним возвратом дела на рассмотрение первой инстанции сторона защиты «расстроена», - сказала адвокат Ксения Карпинская. Сам Кирилл Серебренников, по свидетельству ТАСС, вышел из здания суда, лишь махнув рукой в ответ на вопросы о его реакции на решение Мосгорсуда.

