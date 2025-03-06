Новые правила продажи сим-карт в России усложнили жизнь мигрантам
С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые правила продажи сим-карт, которые значительно усложнили их покупку для иностранных граждан. Как сообщает газета «Известия», с начала года число сим-карт, купленных по иностранным паспортам, сократилось в пять раз по сравнению с концом 2024 года.
Причиной этого стало введение обязательной регистрации иностранных граждан на портале «Госуслуги», а также необходимость предоставления СНИЛС, нотариально заверенного перевода паспорта и прохождения биометрической регистрации. В результате продажи для мигрантов стали почти невозможными.
Эти изменения направлены на борьбу с мошенничеством, связанным с мобильной связью, а также с нелегальной миграцией. В частности, около 80% сим-карт, ранее приобретенных мигрантами, использовались для преступных целей, включая мошеннические схемы. В Минцифры сообщили, что эти меры обеспечат прозрачность и контроль за продажей сим-карт, исключая возможности их использования для незаконных действий.
По словам экспертов, такие изменения не затруднили жизнь законопослушных иностранцев, но резко ограничили возможности нелегальных мигрантов. В результате, наряду с официальными продажами, возможно усиление «серого» рынка. Одновременно с ужесточением правил на сим-карты, в России принимаются другие меры по борьбе с нелегальной миграцией, включая новые ограничения на работу мигрантов и действия по предотвращению незаконного пребывания, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru