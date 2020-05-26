Новые онлайн-экскурсии по музеям появились на портале «Узнай Москву»
Видеоэкскурсии по столичным музеям появились на портале «Узнай Москву». Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что во время виртуальных прогулок пользователи смогут побывать в самых живописных местах Москвы, а также увидеть ключевые экспонаты музеев, коллекции которых посвящены науке и истории.
В частности, речь идет об экспозициях Дарвиновского музея, музеев Владимира Высоцкого и Марины Цветаевой - в общей сложности представлены онлайн-экскурсии более чем по 20 культурным площадкам, пишет АГН Москва.
Заммэра подчеркнула, что, в частности, во время виртуальных туров по музею-заповеднику «Царицыно» участники онлай-экскурсий смогут узнать, как архитекторы проектировали резиденцию для Екатерины Великой.
Кроме того, пользователи смогут «пройтись» по дому поэтессы Марины Цветаевой, в котором она жила до эмиграции, а также изучить биографию и послушать песни советского барда в Государственном музее Владимира Высоцкого. Во время прогулки по Мемориальному музею Александра Скрябина москвичи увидят старинный рояль, на котором играл знаменитый русский композитор, и другие личные вещи музыканта.
Ранее НСН писала, что праздничная онлайн-программа ВДНХ по случаю Дня космонавтики собрала около 2 миллионов участников. Это больше числа посетителей центра «Космонавтика и авиация» за два года его существования, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Для сравнения, центр посетили 1,6 миллиона человек — это один из самых популярных технических музеев в мегаполисе.
К 12 апреля ВДНХ и сеть «Одноклассники» запустили совместные тематические проекты, в том числе виртуальную выставку и аудиогид «Легенды Космоса» по экспозиции центра «Космонавтика и авиация». А в сам День космонавтики на сайтах центра и выставки прошёл «Космический диктант». Призом стали часы марки «Штурманские» - копия тех, что были у Юрия Гагарина во время легендарного полёта.
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