В Москве пройдет онлайн-конкурс «Городская мастерская семейного творчества»

Столичные семьи могут принять участие в онлайн-конкурсе «Городская мастерская семейного творчества». Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что подать заявку на участие можно до 21 июня.

Сообщается, что творческие проекты можно представить в одной или нескольких номинациях. Это, в частности, может быть рисунок, фотография, музыкальная композиция или видеоролик. Всего для конкурсантов будут доступны 9 номинаций. Сергунина подчеркнула, что оценивать работы московских семей будет авторитетное жюри под руководством Александра Ширвиндта. Итоги онлайн-конкурса подведут 8 июля, в День семьи», отмечает АГН Москва.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, семье необходимо выбрать лидера команды, определиться с проектом и зарегистрировать его с 20 мая по 21 июня.