В Москве пройдет онлайн-конкурс «Городская мастерская семейного творчества»
Столичные семьи могут принять участие в онлайн-конкурсе «Городская мастерская семейного творчества». Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что подать заявку на участие можно до 21 июня.
Сообщается, что творческие проекты можно представить в одной или нескольких номинациях. Это, в частности, может быть рисунок, фотография, музыкальная композиция или видеоролик. Всего для конкурсантов будут доступны 9 номинаций. Сергунина подчеркнула, что оценивать работы московских семей будет авторитетное жюри под руководством Александра Ширвиндта. Итоги онлайн-конкурса подведут 8 июля, в День семьи», отмечает АГН Москва.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, семье необходимо выбрать лидера команды, определиться с проектом и зарегистрировать его с 20 мая по 21 июня.
К слову, ранее Наталья Сергунина рассказала, что в мае сеть кинотеатров «Москино» проведет бесплатные онлайн-лекции из цикла «Архитектура в кино». По её словам, лекции будут посвящены кинематографу разных стран и эпох. Зрители смогут узнать, зачем режиссеры строили для своих картин целые города и планеты и как архитектура создает необходимую для картины атмосферу.
Прямые трансляции пройдут на сайте «Москино», а также на странице организации в Facebook 13, 15, 20 и 22 мая.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
309 тыс.+8 764 / сут.
Умерли
2 972+135 / сут.
Выздоровели
85 392+9 262 / сут.
- Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 300 тысяч
- СМИ: «Оскар-2021» могут перенести из-за коронавируса
- «Худшее впереди»: Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
- Синоптики: Москву ждёт новый пик холода
- Bloomberg исправило статью о COVID-19 в России после критики посольства РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru