Новые ограничения для мигрантов ввели на Сахалине

Отмечается, что в 2025 году стоимость патента увеличат до 10770,29 рубля.

По словам руководителя Агентства по труда и занятости населения Сахалинской области Татьяны Бабич, стоимость патента представляет собой налог на доходы иностранных работников. Она отметила, что в 2025 году налог для мигрантов приравняют к налогу для российских специалистов.

В правительстве добавили, что мера направлена на уменьшение притока неквалифицированных иностранных рабочих.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать мигрантов, работающих в сферах, где требуется знание русского языка, сдавать экзамен по русскому языку в устной форме. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

