Новые ограничения для мигрантов ввели на Сахалине
Новые ограничения для трудовых мигрантов ввели в Сахалинской области — для них увеличили на 20% стоимость патентов. Данный закон приняла региональная дума.
Отмечается, что в 2025 году стоимость патента увеличат до 10770,29 рубля.
По словам руководителя Агентства по труда и занятости населения Сахалинской области Татьяны Бабич, стоимость патента представляет собой налог на доходы иностранных работников. Она отметила, что в 2025 году налог для мигрантов приравняют к налогу для российских специалистов.
В правительстве добавили, что мера направлена на уменьшение притока неквалифицированных иностранных рабочих.
Ранее депутаты Госдумы предложили обязать мигрантов, работающих в сферах, где требуется знание русского языка, сдавать экзамен по русскому языку в устной форме. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru