«Новые люди» предложили ввести в школах должность организатора здорового питания

«Можно поспорить, что вреднее – фастфуд или школьное питание. Ещё в советское время привыкли кормить так, чтобы дети с отдыха приехали упитанными, а надо иначе относиться к еде, я считаю. Можно запретить в школьном питании все вредное: сахар отрегулировать, чтобы его было меньше, вредные добавки исключить. Важно также опробовать систему шведского стола, чтобы дети могли выбирать, причем выбирать из здоровой еды. И в-третьих, надо дать право родителям выбирать, с кем заключать договор по питанию», – рассказал он.

При этом Нечаев уверен, что реализация проекта не ударит по карманам родителей, так как цены на продукты из нового меню будут отрегулированы за счёт дотаций для фермеров.

«Мы хотим, чтобы были субсидии фермерам, чтобы они могли поставлять в школы свою еду. Для региональных бюджетов это небольшие деньги, более того, эти дотации уже есть, просто они на другое нацелены. И есть несколько параметров – объемы закупок, длительность контракта – которые оставят цену практически той же», – подчеркнул он.

Помимо нового меню в школах предлагают ввести должность организатора здорового питания, деньги на которого, по мнению руководителя партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елены Нечаевой, можно перенаправить с затрат на недавно введенную должность советника директора по воспитательной работе.

«Мы все знаем, что основы питания, вкусовые привычки закладываются в семье благодаря родителям, поэтому перед нами стоит вопрос, как передать в семью знания о полезном питании. И наиболее эффективным механизмом здесь могли бы стать школы и детские сады, поэтому одно из предложений – ввести в школах должность организатора здорового питания. Это должен быть специалист с профильным образованием, который бы занимался закупкой продуктов, контролировал бы их качество и вел бы просветительскую деятельность среди детей и их родителей», – сказала она.

В партии «Новые люди» рассчитывают, что за первые пять лет может быть реализован самый основной массив изменений, а через десять система здорового питания станет необратимой практикой в российских школах. Для корректировки меню необходимо внести изменения в действующие СанПины.

