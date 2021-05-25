«Новые люди» предложили учить предпринимательству со школьной скамьи

Подавляющее большинство россиян (82%) считает, что школьное образование в России не готовит детей к самостоятельной жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл по заказу партии «Новые люди».

Согласно документу, который имеется в распоряжении НСН, 60% респондентов хотели бы стать предпринимателями, а 62% - чтобы бизнесменами стали их дети.

По словам главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова, в числе причин, которые заставляют россиян задумыватся о собственном бизнесе: независимость, высокий доход и самореализация. А останавливают их от предпринимательства экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, а также административные барьеры.

Комментируя результаты опроса лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

«Если в стране становится больше предпринимателей, людей, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики. А у нас пока есть только налоги и зарегулированность бизнеса. Может быть пора чем-то помочь людям, развивающим экономику?», - подчеркнул Нечаев.

Заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела» Иван Моручков, в свою очередь, добавил, что необходимо массовое открытие в стране центров школьного предпринимательства, в которых студентам расскажут о создании своего первого бизнеса.

