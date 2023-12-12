Новостройка по реновации с трехцветным фасадом появилась на Щелковском шоссе

В столичном районе Северное Измайлово появилась новостройка по реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящий момент дом уже поставлен на кадастровый учет. Благодаря сдержанному дизайну новостройка органично вписалась в архитектурный стиль района Северное Измайлово», - отметил руководитель столичного Депстроя.

В новом жилом доме по реновации 306 квартир с готовой отделкой, а на подземном этаже новостройки разместится парковка для автомобилей жильцов. На первых нежилых этажах смогут открыться салоны красоты, магазины, кафе и различные детские секции.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят, украсив пространство цветниками и лавочками. Для жителей новостройки обустроят зоны для занятий спортом и отдыха, а также детскую площадку.

