Новостройка по реновации с трехцветным фасадом появилась на Щелковском шоссе
В столичном районе Северное Измайлово появилась новостройка по реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящий момент дом уже поставлен на кадастровый учет. Благодаря сдержанному дизайну новостройка органично вписалась в архитектурный стиль района Северное Измайлово», - отметил руководитель столичного Депстроя.
В новом жилом доме по реновации 306 квартир с готовой отделкой, а на подземном этаже новостройки разместится парковка для автомобилей жильцов. На первых нежилых этажах смогут открыться салоны красоты, магазины, кафе и различные детские секции.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят, украсив пространство цветниками и лавочками. Для жителей новостройки обустроят зоны для занятий спортом и отдыха, а также детскую площадку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru