Новостройка по программе реновации появилась на северо-востоке Москвы
Новый дом в рамках программы реновации сдан в эксплуатацию в районе Марьина роща (СВАО) по адресу: Анненская улица, дом 6. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Вентилируемые фасады односекционного дома с подземным паркингом облицованы керамогранитной плиткой. Также на них размещены металлические корзины для кондиционеров, а входная группа украшена витражами.
Из 144 квартир (61 однокомнатная, 64 двухкомнатных и 19 трехкомнатных) две приспособлены для маломобильных москвичей. В них увеличена ширина дверных проемов и коридоров, а также установлена специальная сантехника. В каждой квартире выполнена готовая улучшенная отделка, соответствующая столичным стандартам реновации.
В жилой части новостройки находятся комната для велосипедов и колясок, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики. Три грузопассажирских лифта грузоподъемностью 1000 и 630 кг снабжены тактильными и визуальными средствами информации.
Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли, что позволит родителям с колясками и маломобильным гражданам без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома защитит от скольжения круглый год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru