Новостной агрегатор СМИ2 впервые вошел в рейтинг «Медиалогии»

Новостной агрегатор СМИ2 впервые попал в рейтинг «Медиалогии», заняв 26‑е место среди 30 самых упоминаемых интернет‑ресурсов.



Генеральный директор СМИ2 Юрий Белоусов поблагодарил партнерские медиаплощадки за поддержку и отметил, что совместные усилия сделали проекты агрегатора заметными. Он подчеркнул важность экспертного взаимодействия и создания уникальной повестки для медиарынка.

За последние полгода команда СМИ2 активно развивала собственные проекты — запустила инициативы «Русский бренд» и «Экспертные комментарии». В рамках этих проектов агрегатор сосредоточился на эксклюзивном контенте: рассказывал об отечественных брендах, внутреннем туризме, русской архитектуре и российском виноделии. Кроме того, после интеграции с социальной сетью «МирТесен» площадка привлекла экспертов, оперативно комментирующих события в России и мире.

Индекс цитируемости «Медиалогии» учитывает количество ссылок на материалы в других медиа (без самоцитирования), а также суммарную вовлеченность — лайки, репосты и комментарии в соцсетях. СМИ2 ежедневно охватывает более 50 миллионов посетителей через партнерскую сеть Рунета, при этом собственная аудитория агрегатора превышает 1,5 миллиона читателей в сутки.

