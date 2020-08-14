Новости за ночь: Злостных хулиганов Госдума предлагает лишать прав

В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому штрафы за повторное мелкое хулиганство могут быть увеличены. А за многочисленные хулиганства с автомобилем и и вовсе предлагается лишать водительских прав. Как сообщила РИА Новости автор инициативы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за такие действия в интернете, в том числе, в отношении власти.

Телеканал 360° напоминает, что парламентарии занялись созданием законопроекта после эпизода во Владивостоке. Там водитель иномарки намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, которое затем выложили в сеть.

На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», суд оштрафовал его на 80 тысяч рублей.

Шкуматов рассказал о скорых нововведениях для автомобилистов

Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру», врач скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал в интервью НСН, что могут сделать врачи скорой, если хулиганы перегородили дорогу.

«В этом случае можно только вызвать сотрудников полиции и ГИБДД. Никаких других действий предпринимать нельзя. Все остальное может быть расценено как хулиганство и нападение. Нет закона, который разрешает сотрудникам скорой что-то другое предпринимать. Если будет доказано, что хулиган не дал проехать машине со спецсигналами, он будет наказан», - сообщил НСН Беляков.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:Водительские ПраваАвтомобильГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры