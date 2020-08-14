Новости за ночь: Злостных хулиганов Госдума предлагает лишать прав

В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому штрафы за повторное мелкое хулиганство могут быть увеличены. А за многочисленные хулиганства с автомобилем и и вовсе предлагается лишать водительских прав. Как сообщила РИА Новости автор инициативы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за такие действия в интернете, в том числе, в отношении власти.

Телеканал 360° напоминает, что парламентарии занялись созданием законопроекта после эпизода во Владивостоке. Там водитель иномарки намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, которое затем выложили в сеть.

На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», суд оштрафовал его на 80 тысяч рублей.