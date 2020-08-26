Новости за ночь: Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
Паспорта некоторых российских журналистов, освещавших президентские выборы и протесты в Белоруссии, оказались недействительными в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о паспортах, в которые представители белорусских властей проставили штампы о запрете въезжать в республику в течение ближайших пяти лет. Как отметили в МВД РФ, такие отметки в паспортах не предусмотрены российским законодательством – в этот документ запрещено вносить подобные изменения.
В ведомстве добавили, что журналисты не понесут административную ответственность, поскольку их вины в произошедшем нет.
Как отмечается в материале, штамп о пятилетнем запрете на въезд, в частности, поставили в паспорте фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева. Из Белоруссии также выслали трёх журналистов телеканала «Дождь», запретили въезд журналисту Znak.com Никите Телиженко.
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