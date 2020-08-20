Новости за ночь: Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ему сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Федеральный чиновник при этом отметил, что меры предосторожности всё равно необходимо соблюдать, пишет РИА ФАН.
О прививках других членов правительства пока не сообщалось. Ранее коронавирусом переболел премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минстроя Владимир Якушев. Министр энергетики Александр Новак сейчас лечится от этой инфекции.
Первая в России и в мире вакцина против COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. Её разработал НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат испытывали на добровольцах из Минобороны. В августе на вторую стадию испытаний вышла вакцина новосибирского центра «Вектор».
Между тем, не все врачи уверены в безопасности и эффективности российской вакцины. Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин на пресс-конференции НСН отметил, что не было никаких публикаций о содержании и результатах исследований препарата.
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