Новости за ночь: В России введут «алкозамки» для борьбы с пьяными автомобилистами

Алкозамки – устройства, которые блокируют зажигания при выявлении паров алкоголя в выдохе. Их уже применяют в Швеции, Австралии и Литве – в основном для тех, кто уже попадался на «пьяном» вождении.

В совещании участвовали четыре-компании производителя, при этом готовый алкозамок есть только у одной из них, говорится в материале. Из инструкции к нему следует, что непосредственно перед тестом не рекомендовано использование жидкости для полости рта, лосьона после бритья или духов – они могут вызвать ложное срабатывание запора, и повторить попытку можно будет только через полчаса.

Минпромторг уже поручил проверить влияние таких устройств на безопасность, чтобы исключить возможность блокировки двигателя прямо во время движения. В перспективе будут предусмотрены регулярные проверки таких приборов на автомобилях.

Эксперты видят несколько проблем. Установка алкозамка стоимостью до 120 тысяч рублей приведёт к подорожанию автомобилей, говорят они. Кроме того, непонятно, в какой момент должен срабатывать прибор: если в момент посадки, то подышать в него может не только водитель, а если в момент движения, то устройство может уловить пары от дыхания пьяных пассажиров.

