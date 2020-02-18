Новости за ночь: В России предложили запретить отключение услуг ЖКХ за долги
Правовое управление Госдумы дало положительную оценку законопроекту депутата Алексея Куринного, которая призвана закрепить в законе запрет на отключение услуг ЖКХ за долги по горячему и холодному водоснабжению, а также отоплению. Об этом пишут «Известия».
Куринный объяснил инициативу жалобами квартирантов, которых залило из-за отключения воды у соседей-должников. Его идею уже одобрили представители думских фракций ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. Законопроект Куринного с поправками в Жилищный кодекс РФ рассмотрят на заседании Госдумы.
Довольно осторожно к законопроекту отнеслись в «Единой России». Первый зампредседателя фракции Андрей Исаев напомнил, что для малообеспеченных есть специальная субсидия на оплату коммунальных услуг. Также, по его мнению, было бы неправильно прощать долги обеспеченным неплательщикам.
В Минстрое заявили, что не видят необходимости исправлять Жилищный кодекс, считая вопрос «достаточно урегулированным». В ведомстве говорят, что отключение услуг – исключительная мера.
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