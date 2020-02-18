Новости за ночь: В России предложили запретить отключение услуг ЖКХ за долги

Куринный объяснил инициативу жалобами квартирантов, которых залило из-за отключения воды у соседей-должников. Его идею уже одобрили представители думских фракций ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. Законопроект Куринного с поправками в Жилищный кодекс РФ рассмотрят на заседании Госдумы.

Довольно осторожно к законопроекту отнеслись в «Единой России». Первый зампредседателя фракции Андрей Исаев напомнил, что для малообеспеченных есть специальная субсидия на оплату коммунальных услуг. Также, по его мнению, было бы неправильно прощать долги обеспеченным неплательщикам.

В Минстрое заявили, что не видят необходимости исправлять Жилищный кодекс, считая вопрос «достаточно урегулированным». В ведомстве говорят, что отключение услуг – исключительная мера.

