Новости за ночь: В России предложили законсервировать мусоропроводы

Авторы инициативы отмечают, что мусоропроводы — источник неприятного запаха и шума, а также препятствие для развития системы раздельного сбора отходов. Из-за них переработка мусора становится невозможна. Если не «закрывать» все мусоропроводы, то можно хотя бы прописать их использование только для одного вида отходов, наделив управляющие компании правом законсервировать мусоропроводы при нарушениях, считают общественники.

Как отмечается в материале, расходы на консервацию мусоропроводов понесут жильцы. В Москве заварить один люк — примерно 50 рублей. Вместе с тем, в будущем жильцы сэкономят на платежах за ЖКУ.

Инициативу уже поддержали в «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко представила план по введению в России раздельного сбора бытовых отходов. В нём содержится предложение изменить строительные нормы таким образом, чтобы в проектируемых новых домах не было мусоропроводов. Свои соображения по поводу этой дорожной карте Минстрой выскажет к 1 августа.

