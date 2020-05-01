Новости за ночь: В храме Минобороны демонтировали мозаику с Путиным

Из главного храма Вооруженных сил (патриарший собор в честь Воскресения Христова в Кубинке) убрали мозаику с изображением Владимира Путина. Об этом сообщает «Коммерсантъ». При этом источник подчеркивает, что причина демонтажа неизвестна.

Ранее стало известно, что на стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением президента России Владимира Путина, а также главы Минобороны Сергея Шойгу. Председатель художественного совета РПЦ протоиерей Леонид Калинин объяснил появление современных российских политиков во внутреннем убранстве храма их ролью в присоединении Крыма.

Напомним, инициатива возведения главного храма Вооруженных сил России принадлежит Шойгу. Он должен был открыться в парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 2020 году, пишет Ura.ru.