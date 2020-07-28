Новости за ночь: Депутат Госдумы предложил ввести обязательную регистрацию собак
Депутат Госдумы Олег Шеин планирует осенью внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об обязательной бесплатной регистрации собак. По его мнению, с помощью этой инициативы в стране можно будет уменьшить число бездомных собак.
По словам Шеина, во всем мире штрафуют владельцев животных, выбрасывающих питомцев на улицу. Без обязательной регистрации собак наладить такую систему не получится, и собак по-прежнему будут выкидывать, отметил он.
Как отметил депутат, за бездомных животных могут штрафовать как хозяев, так и, например, строительные организации, у которых незарегистрированные собаки бегают по стройке передаёт РИА Новости.
Обязательная регистрация не будет распространяться на кошек и других питомцев – только на собак, подчеркнул автор инициативы.
Проект об обязательной регистрации собак планируют внести в Госдуму в сентябре.
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