Новости за ночь: Депутат Госдумы предложил ввести обязательную регистрацию собак

Депутат Госдумы Олег Шеин планирует осенью внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об обязательной бесплатной регистрации собак. По его мнению, с помощью этой инициативы в стране можно будет уменьшить число бездомных собак.

По словам Шеина, во всем мире штрафуют владельцев животных, выбрасывающих питомцев на улицу. Без обязательной регистрации собак наладить такую систему не получится, и собак по-прежнему будут выкидывать, отметил он.

Как отметил депутат, за бездомных животных могут штрафовать как хозяев, так и, например, строительные организации, у которых незарегистрированные собаки бегают по стройке передаёт РИА Новости.

Обязательная регистрация не будет распространяться на кошек и других питомцев – только на собак, подчеркнул автор инициативы.

Проект об обязательной регистрации собак планируют внести в Госдуму в сентябре.

