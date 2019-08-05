Новости за ночь: В Госдуме предрекли безработицу для 15 млн россиян

1

В Госдуме назвали число россиян, которым грозит потеря работы. По словам члена комитета по труду Олега Шеина, в обозримом будущем невостребованными окажутся 15 миллионов наших соотечественников.

Депутат отметил, что речь идёт об исчезновение в России профессий, не требующих квалификации, таких как продавцы, охранники и водители.

Шеин пояснил, что это связано с наступлением четвертой промышленной революции, основная черта которой заключается в том, что люди начинают относиться к работе не как к необходимости, а как к творчеству.

Парламентарий добавил, что самыми востребованным окажутся профессии, требующие сопереживания и эмпатии, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний — например, образование или медицина.

