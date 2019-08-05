Новости за ночь: В Госдуме предрекли безработицу для 15 млн россиян
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
В Госдуме предупредили о риске 15 млн россиян стать безработными
В Госдуме назвали число россиян, которым грозит потеря работы. По словам члена комитета по труду Олега Шеина, в обозримом будущем невостребованными окажутся 15 миллионов наших соотечественников.
Депутат отметил, что речь идёт об исчезновение в России профессий, не требующих квалификации, таких как продавцы, охранники и водители.
Шеин пояснил, что это связано с наступлением четвертой промышленной революции, основная черта которой заключается в том, что люди начинают относиться к работе не как к необходимости, а как к творчеству.
Парламентарий добавил, что самыми востребованным окажутся профессии, требующие сопереживания и эмпатии, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний — например, образование или медицина.
СМИ назвали долю россиян с зарплатой выше 75 тысяч рублей
Всего 12 процентов россиян зарабатывают больше 75 тысяч рублей в месяц, следует из исследования «РИА Рейтинг».
На такую зарплату могут рассчитывать в основном нефтяники, газовики, шахтеры, работники банков, а также рыбаки, выходящие на промысел в море. Более 30 процентов работников ежемесячно получают более 75 тысяч рублей на руки, выяснили эксперты.
Также высокой зарплатой могут похвастаться около четверти занятых в отраслях «IT, связь и массовые коммуникации» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность».
При этом низкие зарплаты встречаются в основном в сферах легкой промышленности, образования, сельского хозяйства и туризма, отмечают специалисты.
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков назвал способ вернуть Крым и Донбасс в состав Украины. В интервью газете «Коммерсантъ» он заявил, что сделать это законными способами не получится.
Разумков отметил, что конфликт на юго-востоке Украины — ключевая проблема в стране. «Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», — объяснил он.
По словам лидера «Слуги народа» и основного претендента на пост спикера Верховной рады, для возвращения «временно оккупированных территорий» необходим комплекс мер: дипломатия, санкционное давление, решение вопросов внутренней политики — борьба с коррупцией, информационная политика, экономика, инфраструктура и социальная политика.
США обеспокоились планами Турции провести операцию в Сирии
Соединенные Штаты обеспокоены планами турецкой армии провести операцию на северо-востоке Сирии, восточнее реки Евфрат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
«Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом», - сказала представитель Госдепа.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет операцию в Сирии, восточнее Евфрата, но не стал уточнять сроки начала операции.
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