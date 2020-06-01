Новости за ночь: В Госдуме предложили выплачивать пособия домохозяйкам

Идея законопроекта соответствует Национальной стратегии действий в интересах женщин, говорится в пояснительной записке. Один из соавторов документа, депутат Ярослав Нилов уверен, что такая мера социальной поддержки актуальна в любой ситуации — даже не учитывая пандемию коронавируса.

Как сообщает телеканал «360», ещё зимой выплаты для домохозяек предлагал ввести лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он, однако, имел в виду только женщин с тремя и более детьми.

Законопроект депутатов ЛДПР не нашёл поддержки в правительстве. Там заявили, что подобное применение МРОТ недопустимо с точки зрения законодательства, поскольку эта величина применяется только для целей обязательного социального страхования. Кроме того, авторы инициативы не указали источники финансирования.

