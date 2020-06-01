Новости за ночь: В Госдуме предложили выплачивать пособия домохозяйкам
Депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение выплат занятым ведением домашнего хозяйства россиянам. Авторы инициативы предлагают выплачивать домохозяйкам (или домохозяинам) пособия в размере минимального размера оплаты труда (12130 рублей), если размер среднедушевого дохода семьи не выше двукратной величины прожиточного минимума, передаёт ТАСС.
Идея законопроекта соответствует Национальной стратегии действий в интересах женщин, говорится в пояснительной записке. Один из соавторов документа, депутат Ярослав Нилов уверен, что такая мера социальной поддержки актуальна в любой ситуации — даже не учитывая пандемию коронавируса.
Как сообщает телеканал «360», ещё зимой выплаты для домохозяек предлагал ввести лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он, однако, имел в виду только женщин с тремя и более детьми.
Законопроект депутатов ЛДПР не нашёл поддержки в правительстве. Там заявили, что подобное применение МРОТ недопустимо с точки зрения законодательства, поскольку эта величина применяется только для целей обязательного социального страхования. Кроме того, авторы инициативы не указали источники финансирования.
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