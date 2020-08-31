Новости за ночь: В 2021 году в России запустят онлайн-агрегатор данных об аренде жилья

Минстрой планирует в 2021 году запустить государственный онлайн-агрегатор информации о сдающемся в стране жилье. В интервью «РИА Недвижимость» замглавы Минстроя Никита Стасишин пояснил,что в агрегаторе будут опции оплаты налогов и коммунальных платежей. Кроме того, через платформу можно будет оформить временную регистрацию.

«Все будут работать так, как работали, но честно и в белую, без непонятных договоров, с гарантированным качеством услуг, не создавая "резиновых квартир" и прочих маргинальных вещей»,— обозначил цель создания агрегатора Стасишин.