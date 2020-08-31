Новости за ночь: В 2021 году в России запустят онлайн-агрегатор данных об аренде жилья
Минстрой планирует в 2021 году запустить государственный онлайн-агрегатор информации о сдающемся в стране жилье. В интервью «РИА Недвижимость» замглавы Минстроя Никита Стасишин пояснил,что в агрегаторе будут опции оплаты налогов и коммунальных платежей. Кроме того, через платформу можно будет оформить временную регистрацию.
«Все будут работать так, как работали, но честно и в белую, без непонятных договоров, с гарантированным качеством услуг, не создавая "резиновых квартир" и прочих маргинальных вещей»,— обозначил цель создания агрегатора Стасишин.
Размещать информацию на платформе смогут «любые агрегаторы объявлений и брокеры» и у проекта «нет цели создать единственного игрока в стране».
Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН предупредил о риске обесценивания национальной валюты и дал несколько советов россиянам, задумывающимся о покупке недвижимости.
«Я бы посоветовал тем людям, кто нуждается в улучшениях жилищных условий и имеет сбережения в рублях предпринять усилия для того, чтобы приобрести недвижимость, потому что непонятно, что будет с рублёвыми сбережениями. А у тех, у кого нет денежных средств, достаточных для приобретения недвижимости – не брать кредиты, потому что это содержит высокие риски дефолта самого заёмщика», - заявил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
990 тыс.+4 980 / сут.
Умерли
17 093+68 / сут.
Выздоровели
807 тыс.+2 599 / сут.
- Новости за ночь: В Москве избили экс-фигуранта «московского дела» Жукова
- Новости за ночь: В 2021 году в России запустят онлайн-агрегатор данных об аренде жилья
- Новости за ночь: Президент Черногории не признал поражение на парламентских выборах
- Врач рассказала о необычной пользе ношения бороды
- «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru