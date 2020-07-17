Новости за ночь: СК раскрыл новые обстоятельства убийства царской семьи

Следственный комитет России провёл несколько экспериментов, которые позволили исключить две версии исследователей об обстоятельствах расстрела царской семьи в ночь на 17 июля 1918 года. Об этом в интервью «Известиям» сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.

Так, по её словам, следствие опровергло предположения о том, что 11 членов царской семьи не могли разместиться в маленькой подвальной комнате Ипатьевского дома.