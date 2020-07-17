Новости за ночь: СК раскрыл новые обстоятельства убийства царской семьи
Следственный комитет России провёл несколько экспериментов, которые позволили исключить две версии исследователей об обстоятельствах расстрела царской семьи в ночь на 17 июля 1918 года. Об этом в интервью «Известиям» сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.
Так, по её словам, следствие опровергло предположения о том, что 11 членов царской семьи не могли разместиться в маленькой подвальной комнате Ипатьевского дома.
«Другой следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», - отметила Молодцова. Так, использование концентрированной серной кислоты замедлило бы сожжение тел, объяснила она.
Многочисленные экспертизы подтвердили, что обнаруженные останки принадлежат именно членам царской семьи. Сейчас следствие продолжает устанавливать другие детали трагедии. В частности, выясняется, кто именно написал на обоях в «расстрельной комнате» строки стихотворения Генриха Гейне. Кроме того, пока известны не все участники расстрела, рассказала Молодцова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
532 тыс.+8 443 / сут.
- Новости за ночь: СК раскрыл новые обстоятельства убийства царской семьи
- Новости за ночь: Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
- Стали известны даты вывозных рейсов в РФ до 27 июля
- Оперштаб: 13 человек умерли от коронавируса в Москве
- «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru