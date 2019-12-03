Новости за ночь: СК обвинил в крушении SSJ 100 в Шереметьеве пилота
Главные события ночи по версии НСН.
СК посчитал виновником катастрофы в Шереметьеве только командира экипажа
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о катастрофе самолета SSJ 100 в мае этого года в московском аэропорту Шереметьево. Тогда при жесткой посадке самолет загорелся, погиб 41 человек. Как пишет «Коммерсант», не дожидаясь окончательных выводов Межгосударственного авиакомитета (МАК), следствие назвало виновником катастрофы командира экипажа Дениса Евдокимова. Потерпевшими от его действий признаны 77 человек, включая второго пилота Максима Кузнецова. Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров сам Евдокимов не признает.
В США заявили об опасности российских мобильных приложений
В ФБР заявили, что все мобильные приложения, разработанные в России, могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом сообщается в письме ведомства, которое было направлено лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру. Текст послания опубликован на странице Шумера в Twitter. Отмечается, что беспокойство у ФБР вызывают «правовые механизмы, позволяющие правительству России получать доступ к данным в пределах страны». В ведомстве заявляют, что Россия «может получать удалённый доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях».
Захарова посоветовала Зеленскому дать права жителям Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому гарантировать права жителям Донбасса. Так дипломат прокомментировала заявление украинского лидера Der Spiegel о том, что сторонники России должны немедленно выехать с Украины. По словам Зеленского, он будет бороться за «украинцев, которые сбились с пути». По его словам, каждый человек имеет право решать, где ему жить, поэтому «те, кто за Россию», – могут уехать. На это Захарова ответила, что потерялись не люди, а государство, которое потеряло людей. Причем танками делу не поможешь. «Гарантируйте жителям права, и они найдутся сами», - посоветовала представитель российского внешнеполитического ведомства.
В ОПЕК заявили о конце «золотого века» американского сланца
Общая добыча нефти в США остановит безудержный рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами. Так считают министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Издание отмечает, что в сентябре нынешнего года общая добыча нефти в США достигла исторического максимума и составила почти 17,5 миллиона баррелей в сутки. Это на 1,3 миллиона баррелей больше, чем за год до этого. Однако аналитики полагают, что рост нефтедобычи в следующем году будет более скромным. Одной из причин, в частности, станет конец «золотого века» американского сланца.
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