Новости за ночь: СК обвинил в крушении SSJ 100 в Шереметьеве пилота

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Общая добыча нефти в США остановит безудержный рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами. Так считают министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Издание отмечает, что в сентябре нынешнего года общая добыча нефти в США достигла исторического максимума и составила почти 17,5 миллиона баррелей в сутки. Это на 1,3 миллиона баррелей больше, чем за год до этого. Однако аналитики полагают, что рост нефтедобычи в следующем году будет более скромным. Одной из причин, в частности, станет конец «золотого века» американского сланца.



