Новости за ночь: Россиян предложили штрафовать за отказ маркировать питомцев за свой счёт

Минсельхоз РФ готовит уже вторую версию законопроекта об обязательной маркировке домашних животных после того, как первую отклонила администрация президента. Предполагается, что Госдума рассмотрит новую версию документа в осеннюю сессию и, если будет принята, вступит в силу с 2021 года, пишут «Известия».

Согласно инициативе Минсельхоза, владельцы домашних животных должны будут маркировать их за свой счёт. Стоимость процедуры может составлять до 500 рублей в зависимости от способа. Возможно использование бирок, колец, ошейников, нанесение тавро или татуировок.