Новости за ночь: Россиян предложили штрафовать за отказ маркировать питомцев за свой счёт

Минсельхоз РФ готовит уже вторую версию законопроекта об обязательной маркировке домашних животных после того, как первую отклонила администрация президента. Предполагается, что Госдума рассмотрит новую версию документа в осеннюю сессию и, если будет принята, вступит в силу с 2021 года, пишут «Известия».

Согласно инициативе Минсельхоза, владельцы домашних животных должны будут маркировать их за свой счёт. Стоимость процедуры может составлять до 500 рублей в зависимости от способа. Возможно использование бирок, колец, ошейников, нанесение тавро или татуировок.

В России могут начать маркировать домашних питомцев

За неисполнение новой обязанности предусмотрят административную ответственность – в частности, штрафы от 500 до тысячи рублей, говорят в ведомстве.

Госдума поддержит законопроект, если он будет доработан. Как объяснил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в документе не учтена регистрация безнадзорных и диких животных, которых можно содержать в квартирах. Кроме того, депутаты считают необходимым отсрочить норму о штрафах, чтобы дать владельца домашних животных на маркировку от трёх до пяти лет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ШтрафыДомашние ЖивотныеГосдумаМинсельхоз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры