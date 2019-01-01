Новости за ночь: Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля»

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Глава Росприроднадза предупредила о риске второго Чернобыля. В интервью «Известиям» Светлана Радионова заявила, что ведомство настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В ином случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа.

«Усольехимпром» было объявлено банкротом в 2017 году, фактически брошено собственниками, хотя даже после закрытия, а предприятие производило хлор и другие химические вещества, продолжает наносить большой экологический вред.

Радионова также сообщила, что добывающие предприятия могут обязать откладывать средства на ликвидацию ущерба — такой законопроект обсуждается сейчас в Минприроды.



