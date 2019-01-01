Новости за ночь: Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля»
Главные события ночи по версии НСН.
В Росприроднадзоре заявили об экологической катастрофе в Иркутской области
Глава Росприроднадза предупредила о риске второго Чернобыля. В интервью «Известиям» Светлана Радионова заявила, что ведомство настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В ином случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа.
«Усольехимпром» было объявлено банкротом в 2017 году, фактически брошено собственниками, хотя даже после закрытия, а предприятие производило хлор и другие химические вещества, продолжает наносить большой экологический вред.
Радионова также сообщила, что добывающие предприятия могут обязать откладывать средства на ликвидацию ущерба — такой законопроект обсуждается сейчас в Минприроды.
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, грузинская власть, включая Саломе Зурабишвили, должна извиниться перед российскими гражданами. Заявление с ее стороны, что Россия — агрессор, который оккупировал грузинские территории, недопустимо. Володин добавил, что поведение Тбилиси возмутило Москву.
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. Президент Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Курилки в аэропортах могут сделать платными
Курилки в аэропортах могут сделать платными. Такую поправку депутаты собираются предложить во втором чтении к законопроекту о возвращении курительных комнат. Об этом «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов. Плата может составить от 50 до 100 рублей.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий в аэропорты курилки для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и сотрудников самих аэропортов. Второе чтение будет проходить осенью.
КНДР задержала российское рыболовное судно
Российское судно «Сянхайлинь», задержанное Северной Кореей в Японском море, шло по стандартному маршруту. Об этом сообщил замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, которой принадлежит судно, Сергей Седлер. По его словам, корабль добывает краба. Маршрут предусматривает прохождение зоны, где он был задержан.
Российское посольство в КНДР опасается, что у задержанных моряков может закончиться вода и провизия. Консул рассказал, что они содержатся в закрытых каютах, где их регулярно обыскивают и допрашивают. На борту находятся 15 россиян и 2 южнокорейца. Захвачено судно было в ночь на 17 июля.
Причиной ареста КНДР называет пересечение границы «зоны военного охранения».
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