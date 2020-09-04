Новости за ночь: Регионам РФ запретят снижать прожиточный минимум

На совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой обсуждалось введение запрета для субъектов РФ снижать региональный прожиточный минимум, если его размер окажется ниже установленной в предыдущем году ставки, пишут «Известия». Снизить сумму будет нельзя даже в случае, если подешевеет потребительская корзина, на основании которой рассчитывают этот показатель.

Как отмечается в материале, в правительстве также хотят изменить методику расчёта прожиточного минимума. Так, общероссийский показатель будут определять на основе базового набора продуктов, а для регионов введут специальный коэффициент, основанный на соотношении федерального прожиточного минимума и медианного дохода в каждом субъекте РФ.

В Минфине говорят, что пока не получали от правительства подобных распоряжений насчёт прожиточного минимума.

Прожиточный минимум – важный экономический показатель, на основании которого оценивают уровень жизни населения, разрабатывают социальные программы. К нему привязан и показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ). Каждый регион рассчитывает прожиточный минимум ежеквартально. Правительство РФ определяет общероссийский показатель, который сегодня составляет 12392 рубля.

