Новости за ночь: Регионам РФ запретят снижать прожиточный минимум
На совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой обсуждалось введение запрета для субъектов РФ снижать региональный прожиточный минимум, если его размер окажется ниже установленной в предыдущем году ставки, пишут «Известия». Снизить сумму будет нельзя даже в случае, если подешевеет потребительская корзина, на основании которой рассчитывают этот показатель.
Как отмечается в материале, в правительстве также хотят изменить методику расчёта прожиточного минимума. Так, общероссийский показатель будут определять на основе базового набора продуктов, а для регионов введут специальный коэффициент, основанный на соотношении федерального прожиточного минимума и медианного дохода в каждом субъекте РФ.
В Минфине говорят, что пока не получали от правительства подобных распоряжений насчёт прожиточного минимума.
Прожиточный минимум – важный экономический показатель, на основании которого оценивают уровень жизни населения, разрабатывают социальные программы. К нему привязан и показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ). Каждый регион рассчитывает прожиточный минимум ежеквартально. Правительство РФ определяет общероссийский показатель, который сегодня составляет 12392 рубля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru