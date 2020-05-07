Новости за ночь: Путин запретил военным пользоваться гаджетами на службе

В документе речь идёт об «электронных изделиях бытового назначения, на которых могут храниться или которые позволяют распространять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы и данные геолокации». Военным теперь запрещено иметь их при себе при выполнении задач в условиях ЧП или военного положения, во время боевых действий, вооружённых конфликтов, антитеррористических операций за границей, несения боевого дежурства, участия учениях или походах кораблей.

Также нельзя разглашать данные о дислокации или передислокации органов военного управления, говорится в указе, данные об уволенных с военной службы и членах их семей.

Кроме того, Путин внёс изменения в Устав гарнизонной и караульной служб ВС России. Начальнику караула, его помощникам, часовому и разводящему нельзя носить с собой личные средства связи, в том числе те самые электронные изделия бытового назначения. Запрет распространяется и на соблюдение порядка в караульном помещении.

