Новости за ночь: Путин запретил военным пользоваться гаджетами на службе
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении Дисциплинарного устава ВС РФ, ужесточающий правила в плане использования смартфонов.
В документе речь идёт об «электронных изделиях бытового назначения, на которых могут храниться или которые позволяют распространять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы и данные геолокации». Военным теперь запрещено иметь их при себе при выполнении задач в условиях ЧП или военного положения, во время боевых действий, вооружённых конфликтов, антитеррористических операций за границей, несения боевого дежурства, участия учениях или походах кораблей.
Также нельзя разглашать данные о дислокации или передислокации органов военного управления, говорится в указе, данные об уволенных с военной службы и членах их семей.
Кроме того, Путин внёс изменения в Устав гарнизонной и караульной служб ВС России. Начальнику караула, его помощникам, часовому и разводящему нельзя носить с собой личные средства связи, в том числе те самые электронные изделия бытового назначения. Запрет распространяется и на соблюдение порядка в караульном помещении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru