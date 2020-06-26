Новости за ночь: Путин рассказал о противниках выплат населению

Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что прямые выплаты населению в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса не нравились целому ряду высокопоставленных представителей власти. Эта таема была затронута в передаче «Москва. Кремль. Путин», анонс которой показан на телеканале «Россия 1».

Российский лидер также оценил текущий кризис как «один из наиболее масштабных». Путин считает его «действительно, довольно тяжелым».

Во время видеообращения к россиянам 11 мая президент, в частности, объявил, что все семьи с детьми до трех лет в течение апреля, мая и июня будут получать дополнительные пособия по 5 тысяч рублей. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно предназначалось по 10 тысяч рублей в качестве единовременной помощи.

В обращении на этой неделе президент объявил о повторной единовременной выплате по 10 тысяч рублей уже на всех детей, начиная с рождения до 16 лет. Перечисление этих пособий должно начаться с 1 июля. Тем, кто оформлял выплату до этого, избавлены от повторной процедуры подачи заявления — средства будут начислены в автоматическом режиме.

Кроме того, в апреле Путин установил дополнительные выплаты для врачей, сталкивающихся с коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе глава государства вышел с инициативой продлить эту меру поддержки до конца лета.

