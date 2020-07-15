Новости за ночь: Производители медикаментов предупредили о дефиците лекарств в РФ

Новые правила продажи лекарств без маркировки могут вызвать перебои с обеспечением населения медикаментами уже через несколько месяцев, пишут «Известия» со ссылкой подсчёты участников рынка.

С 1 июля вводится правило маркировки медикаментов, а оборот лекарств без идентификации на период до 1 октября становится возможным только с разрешения межведомственной комиссии. Однако она ещё не собиралась, а соответствующие подзаконные акты пока не готовы, говорится в материале.