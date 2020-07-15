Новости за ночь: Производители медикаментов предупредили о дефиците лекарств в РФ
Новые правила продажи лекарств без маркировки могут вызвать перебои с обеспечением населения медикаментами уже через несколько месяцев, пишут «Известия» со ссылкой подсчёты участников рынка.
С 1 июля вводится правило маркировки медикаментов, а оборот лекарств без идентификации на период до 1 октября становится возможным только с разрешения межведомственной комиссии. Однако она ещё не собиралась, а соответствующие подзаконные акты пока не готовы, говорится в материале.
Сразу несколько ассоциаций производителей медикаментов обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой изменить регулирование оборота немаркированных лекарств: они призывают вернуть уведомительный порядок, при котором дожидаться разрешения межведомственной комиссии не нужно. Новый порядок ввоза и оборота гражданских лекарств они называют ««неоправданно громоздким, технически сложно реализуемым, коррупционно емким и забюрократизированным».
Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что запасов лекарств хватит на четыре месяца. При новом «разрешительном» порядке проблемы с медикаментами могут возникнуть через два-три месяца, полагает исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru