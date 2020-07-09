Новости за ночь: В Госдуме захотели ввести цифровую маркировку игрушек

Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой по введению обязательной национальной цифровой маркировки детских игрушек. Как пишут «Известия», эту идею поддерживает большинство фракций.

Автор предложения ссылается на исследование Института развития правового общества, которое свидетельствует о росте оборота контрафактных игрушек в стране до 30 миллиардов рублей в год. Такие игрушки могут быть опасны: в некоторых находят ртуть, свинец, формальдегиды, фенол.

Зубарев говорит, что 58% покупателей не отличат подделки от продукции настоящего бренда. Депутат Николай Харитонов поддерживает инициативу коллеги: из чего сделаны детские мягкие игрушки едких цветов, зачастую непонятно, подтверждает он. По его мнению, нужно возвращаться к ГОСТам, как в советские времена, и маркировать такие товары.