Новости за ночь: В Госдуме захотели ввести цифровую маркировку игрушек

Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой по введению обязательной национальной цифровой маркировки детских игрушек. Как пишут «Известия», эту идею поддерживает большинство фракций.

Автор предложения ссылается на исследование Института развития правового общества, которое свидетельствует о росте оборота контрафактных игрушек в стране до 30 миллиардов рублей в год. Такие игрушки могут быть опасны: в некоторых находят ртуть, свинец, формальдегиды, фенол.

Зубарев говорит, что 58% покупателей не отличат подделки от продукции настоящего бренда. Депутат Николай Харитонов поддерживает инициативу коллеги: из чего сделаны детские мягкие игрушки едких цветов, зачастую непонятно, подтверждает он. По его мнению, нужно возвращаться к ГОСТам, как в советские времена, и маркировать такие товары.

В России стартует эксперимент по маркировке парфюмерии

С 2018 года в России в качестве эксперимента работает Единая система национальной маркировки товаров. Правило обязательной цифровой маркировки уже введено для табачной продукции и обуви, туалетной воды, духов, фотокамер, автомобильных шин и покрышек.

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ФОТО: Public Domain Pictures
ТЕГИ:КонтрафактИгрушкиДети
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