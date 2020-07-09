Новости за ночь: В Госдуме захотели ввести цифровую маркировку игрушек
Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой по введению обязательной национальной цифровой маркировки детских игрушек. Как пишут «Известия», эту идею поддерживает большинство фракций.
Автор предложения ссылается на исследование Института развития правового общества, которое свидетельствует о росте оборота контрафактных игрушек в стране до 30 миллиардов рублей в год. Такие игрушки могут быть опасны: в некоторых находят ртуть, свинец, формальдегиды, фенол.
Зубарев говорит, что 58% покупателей не отличат подделки от продукции настоящего бренда. Депутат Николай Харитонов поддерживает инициативу коллеги: из чего сделаны детские мягкие игрушки едких цветов, зачастую непонятно, подтверждает он. По его мнению, нужно возвращаться к ГОСТам, как в советские времена, и маркировать такие товары.
С 2018 года в России в качестве эксперимента работает Единая система национальной маркировки товаров. Правило обязательной цифровой маркировки уже введено для табачной продукции и обуви, туалетной воды, духов, фотокамер, автомобильных шин и покрышек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
- Новости за ночь: В Госдуме захотели ввести цифровую маркировку игрушек
- Новости за ночь: В России предложили запретить алкоголь в вагонах-ресторанах
- Новости за ночь: Задержан губернатор Хабаровского края Фургал
- Особый противопожарный режим установили в Волгоградской области
- Еще 32 пациента с коронавирусом умерли в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru