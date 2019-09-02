Новости за ночь: ПФР предлагает изменить механизм выплат накопительной пенсии

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Пенсионный фонд России предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии. В частности, там выступают за повышение суммы, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Сейчас пенсии выплачиваются единовременно только в том случае, если рассчитанная для россиян накопительная часть на день назначения составляет менее 5% от суммы общей пенсии. Если сумма превышает 5%, то гражданину назначается накопительная пенсия. Для назначения такой пенсии гражданину необходимо иметь около 177 тыс. руб. пенсионных накоплений.

Пенсионный фонд России предлагает назначать накопительную пенсию лишь тем гражданам, у которых она будет выше 20% от прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8 тысяч 846 рублей.

