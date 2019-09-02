Новости за ночь: ПФР предлагает изменить механизм выплат накопительной пенсии
Главные события ночи по версии НСН.
Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии. В частности, там выступают за повышение суммы, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Сейчас пенсии выплачиваются единовременно только в том случае, если рассчитанная для россиян накопительная часть на день назначения составляет менее 5% от суммы общей пенсии. Если сумма превышает 5%, то гражданину назначается накопительная пенсия. Для назначения такой пенсии гражданину необходимо иметь около 177 тыс. руб. пенсионных накоплений.
Пенсионный фонд России предлагает назначать накопительную пенсию лишь тем гражданам, у которых она будет выше 20% от прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8 тысяч 846 рублей.
Минобороны может самостоятельно достроить космодром Восточный
Одним из подрядчиков во время строительства космодрома Восточный может стать Военно-строительная публично-правовая компания. Ее создает Минобороны. При этом нынешнему подрядчику (производственно-строительному объединению «Казань») также будет предложено выполнение некоторой работы. Как рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов, новая компания объединит все строительные активы ведомства.
В конце марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отчитался, что первая очередь Восточного фактически достроена. Но формально принять ее в эксплуатацию нельзя, потому что нет соответствующей документации, пишут «Ведомости».
Восточный станет первым национальным космодромом гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Представитель американского Госдепартамента заявил, что операция США в сирийской провинции Идлиб была «точным и целенаправленным» ответом главарям, связанным с запрещенной в России террористической сетью» «Аль-Каида». Входящие в нее группировки, пояснили в Госдепе, ответственны за планирование атак, представляющих угрозу самой Америке, ее партнерам и мирным жителям.
Как пишет ТАСС, российский Центр по примирению после удара заявил о том, что американские действия привели к многочисленным жертвам и поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб».
В ответ на действия Соединенных Штатов сирийская армия по инициативе России и Турции в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей вышеупомянутой зоне.
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Во всех учебниках истории Польшу нужно назвать главным виновником начала Второй мировой войны. Именно так лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наказать Варшаву за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней. На тот момент Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 30-е годы прошлого века.
«Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись», - написал Жириновский в Telegram.
Россию, напомним, не пригласила на торжества, посвященные Второй мировой войне. При этом в Впршаву прибыли члены НАТО и Евросоюза. А заминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский пояснил, что в этом году участники мероприятия отбирались по «современному критерию». В Кремле ответили, что подобные торжества без участия главного творца победы над фашизмом – России – будут неполноценными.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Новости за ночь: ПФР предлагает изменить механизм выплат накопительной пенсии
- В США предупредили об угрозе мировому интернету из-за протестов в Гонконге
- Геронтолог предложил выходить на пенсию по биологическому возрасту
- МАКС-2019 побил 10-летний рекорд посещаемости
- «Рособоронэкспорт» анонсировал миллиардные контракты по итогам МАКС-2019