Предпенсионерам в поисках работы могут выплачивать стипендию

Стипендию за счет бюджета предпенсионеры будут получать, как и прочие студенты, если будут переобучаться через службы занятости и «Ворлдскиллс Россия».

Пока проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, в регионах власти и работодатели формируют списки самых востребованных профессий для данной категории граждан.

Разработчики планируют обучить по новым правилам свыше 450 тысяч человек до 2024 года.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что повышать пенсионный возраст следовало еще в 60-ых годах прошлого века.

