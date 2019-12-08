Предпенсионерам в поисках работы могут выплачивать стипендию
Стипендии для людей 50 лет и старше министерство труда и социальной защиты РФ предполагает выплачивать, если предпенсионеры намерены учиться в поисках новой работы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В соответствии с проектом, россиян старшего поколения будут обучать по трем схемам. Посредством направления от службы занятости, от работодателя, а также с помощью платформы Союза «Ворлдскиллс Россия».
Стипендию за счет бюджета предпенсионеры будут получать, как и прочие студенты, если будут переобучаться через службы занятости и «Ворлдскиллс Россия».
Пока проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, в регионах власти и работодатели формируют списки самых востребованных профессий для данной категории граждан.
Разработчики планируют обучить по новым правилам свыше 450 тысяч человек до 2024 года.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что повышать пенсионный возраст следовало еще в 60-ых годах прошлого века.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Предпенсионерам в поисках работы могут выплачивать стипендию
- В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десятерых детей и двоих взрослых
- Бескозырками закидаем! Русские адмиралы не боятся нового авианосца «Кеннеди»
- Фетисов похвалил ОКР за смекалку с российским флагом
- Со слабым главкомом и «Циркон» не поможет. Адмиралы о новейшем авианосце США «Джон Кеннеди»