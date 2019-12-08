Предпенсионерам в поисках работы могут выплачивать стипендию

8 декабря 201909:00

Стипендии для людей 50 лет и старше министерство труда и социальной защиты РФ предполагает выплачивать, если предпенсионеры намерены учиться в поисках новой работы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с проектом, россиян старшего поколения будут обучать по трем схемам. Посредством направления от службы занятости, от работодателя, а также с помощью платформы Союза «Ворлдскиллс Россия».

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Стипендию за счет бюджета предпенсионеры будут получать, как и прочие студенты, если будут переобучаться через службы занятости и «Ворлдскиллс Россия».

Пока проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, в регионах власти и работодатели формируют списки самых востребованных профессий для данной категории граждан.

Разработчики планируют обучить по новым правилам свыше 450 тысяч человек до 2024 года.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что повышать пенсионный возраст следовало еще в 60-ых годах прошлого века.

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ФОТО: pixabay.com
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