Новости за ночь: Освобожденная Ираном Юлия Юзик прилетела в Москву
События минувшей ночи по версии НСН.
Задержанная в Иране журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву
Освобождённая иранскими властями после задержания в отеле Тегерана российская журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву. Как сообщает RT, самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Тегерана в Москву, на котором летела Юзик, приземлился в 5:47 по мск в аэропорту Шереметьево. Журналистка была освобождена благодаря совместным усилиям МИД России и дипмиссии в Тегеране. Иран объяснил, что задержание было связано с нарушениями российской журналисткой визового режима. В прессе ранее сообщалось, что инцидент был связан со шпионской деятельностью журналистки в пользу Израиля.
Родителей курящих детей будут штрафовать
Родителей несовершеннолетних курящих детей начнут привлекать к административной ответственности. Речь об этом идет в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября на сайте МВД России. Предложение ведомства должно быть направлено в Роспотребнадзор и затем в Минюст. Как пишут «Известия», норма может затронуть и других законных представителей курящих детей. Новый вид наказания, по данным издания, могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.
В Госдуме пожаловались на правительство из-за недофинансирования армии
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») заявил, что российское правительство игнорирует потребности армии. Так депутат прокомментировал проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», передает РБК. По мнению Шаманова, в проекте правительства не предусмотрены средства на индексацию военных пенсий, а также увеличение заработной платы гражданского персонала Вооруженных сил и дополнительные средства на жильё. Отмечается, что комитет по обороне в целях недопущения роста очереди на жильё предлагал дополнительное выделение бюджетных ассигнований в период 2019—2021 годов в размере 144,98 млрд руб.
Подсчитано количество мигрантов в России
Доля мигрантов в общем числе жителей России составляет порядка 8 процентов. Об этом сообщила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, передает РИА Новости. Согласно данным ООН и Всемирного банка, первое место в мире по числу мигрантов занимают США: более 50 миллионов человек. Второе место в этом списке занимает Саудовская Аравия – более 37 миллионов. Россия разделила с Германией третье место в мире: порядка 12 миллионов мигрантов. Однако в процентном соотношении лидерские места распределяются иначе: ОАЭ, Кувейт и Катар: 88, 75 и 65 процентов соответственно.
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