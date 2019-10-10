Новости за ночь: Освобожденная Ираном Юлия Юзик прилетела в Москву

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Родителей несовершеннолетних курящих детей начнут привлекать к административной ответственности. Речь об этом идет в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября на сайте МВД России. Предложение ведомства должно быть направлено в Роспотребнадзор и затем в Минюст. Как пишут «Известия», норма может затронуть и других законных представителей курящих детей. Новый вид наказания, по данным издания, могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.

