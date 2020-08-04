Новости за ночь: Новый стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в РФ

В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт для автомобильных номеров, мотоциклов и других транспортных средств, сообщила пресс-служба Росстандарта.

В частности, теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, вводится тип знаков для трaнспортa с нестaндaртным местом крепления, пишут Известия.