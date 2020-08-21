Новости за ночь: Названы российские регионы «красной зоны» по COVID-19

Число регионов так называемой «красной зоны», в которых ситуация по коронавирусу остаётся сложной, за прошедший месяц сократилось на три – до 12. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, сгруппировавший субъекты РФ в соответствии с обновлённым индексом заболеваемости.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на данные аналитика, из «красной зоны» вышли Севастополь, республика Коми и Оренбургская область. В ней остаются Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Еврейская АО, Алтайский край, Крым, Удмуртия, а также Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская и Курганская области.

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализовалась в 11 регионах «зелёной группы», оценивает Тавадян. Это Московская, Новгородская, Магаданская, Брянская, Тверская и Курская области, Адыгея, Тыва, Карачаево-Черкесия, Забайкальский и Приморский края.

Москва отнесена к группе регионов с положительно-стабильной ситуацией (светло-зелёная), в Санкт-Петербурге эпидемиологическая обстановка удовлетворительная (жёлтая группа регионов).

В России показатель ежедневно выявляемых случаев инфицирования COVID-19 уже пять дней подряд держится ниже отметки в пять тысяч.

