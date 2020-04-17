Новости за ночь: Налоговики проследят за доходами каждой российской семьи
Доходы жителей России можно будет рассчитать на основании данных о каждом гражданине, которые будут вноситься в специальный реестр. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Виталий Колесников. Он подчеркнул, что создание такого реестра сейчас обсуждает Госдума.
Как отметил Колесников, это позволит рассчитать доходы каждой семьи, что упростит оказание помощи со стороны властей, подчеркивает Ura.ru. Предполагается, что в реестр будут вносить такие данные, как ФИО, дата и место рождения, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные сведения (в том числе, семейное положение и родственные связи) о физическом лице, подчеркивает Газета.ру.
Между тем, согласно данным исследования, проведенного холдингом «Ромир», без работы во время пандемии коронавируса остались 12% москвичей. Около трети перестали работать временно, а еще столько же серьезно потеряли в доходах. Ещё 30% респондентов рассказали, что теперь работают неполный рабочий день.
Ранее глава Счётной платы Алексей Кудрин прогнозировал, что уровень безработицы в стране на фоне кризиса может вырасти в три раза.
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