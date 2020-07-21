Новости за ночь: Минобороны РФ сообщило о готовности вакцины против COVID-19

У всех без исключения добровольцев, испытывавших на себе препарат против коронавируса COVID-19, на момент выписки выработался иммунитет, что говорит о готовности первой отечественной вакцины. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

По его словам, все добровольцы чувствовали себя нормально.

Вакцинация не за горами. Клинические испытания препарата успешно завершены

Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что иммунитет к коронавирусу появляется уже через несколько дней после вакцинации, а через три недели реакция иммунной системы с точки зрения защиты достигает максимума, передаёт RT. Как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19, специалисты пока не знают.

Вакцину испытывали НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны РФ. Одна группа добровольцев находилась в Сеченовском университете и была выписана 15 июля, другая – в госпитале Бурденко до 20 июля.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусМинобороны РФ
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