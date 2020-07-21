Новости за ночь: Минобороны РФ сообщило о готовности вакцины против COVID-19

У всех без исключения добровольцев, испытывавших на себе препарат против коронавируса COVID-19, на момент выписки выработался иммунитет, что говорит о готовности первой отечественной вакцины. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

По его словам, все добровольцы чувствовали себя нормально.