Новости за ночь: Минобороны РФ сообщило о готовности вакцины против COVID-19
У всех без исключения добровольцев, испытывавших на себе препарат против коронавируса COVID-19, на момент выписки выработался иммунитет, что говорит о готовности первой отечественной вакцины. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.
По его словам, все добровольцы чувствовали себя нормально.
Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что иммунитет к коронавирусу появляется уже через несколько дней после вакцинации, а через три недели реакция иммунной системы с точки зрения защиты достигает максимума, передаёт RT. Как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19, специалисты пока не знают.
Вакцину испытывали НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны РФ. Одна группа добровольцев находилась в Сеченовском университете и была выписана 15 июля, другая – в госпитале Бурденко до 20 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru