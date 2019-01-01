Новости за ночь: Кудрин предупредил о «социальном взрыве» в России
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Кудрин допустил «социальный взрыв» в России из-за бедности
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в России в случае продолжения падения уровня жизни. Об этом он рассказал в эфире программы «Познер».
По словам Кудина, в России на сегодняшний день проживает порядка 12,5 миллионов граждан за чертой бедности. Глава Счетной палаты подчеркнул, что бедность «стала позором».
Кудрин также сообщил, что подготовлены предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30-40%. Одно из них касается использования средств материнского капитала ежемесячно на текущую жизнь.
Также Кудрин предложил распространить пособие на первого ребенка, если семья находится в зоне бедности, для всех, а не только рожденных с 2018 года.
Зеленский назвал условия возврата к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия для возобновления переговоров в «нормандском формате».
Во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном он заявил, что первым пунктом станет освобождение украинских моряков, далее должно последовать прекращение огня, разведение войск и строительство моста в Станице Луганской. Украинский президент уверен, что это несложные шаги, которые можно выполнить в ближайшее время, а затем вернуться к решению более серьезного конфликта.
При этом Зеленский считает санкции единственным дипломатическим средством против России для достижения конкретных результатов. В интервью немецкой газете Bild он отметил, что их необходимо расширить, если на Донбассе не будет установлено перемирие и не восстановится территориальная целостность Украины.
В России снизилось число выпускников, планирующих пойти в вузы
Менее половины выпускников в России (47%) планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях, согласно результатам опроса сервиса Superjob среди родителей выпускников, пишет «РИА Новости».
Отмечается, что в 2010 году получать высшее образование планировали 80 процентов опрошенных выпускников.
При этом в этом году выросло число россиян, чьи дети будут получать среднее специальное образование после школы, выяснили социологи. В 2010 году таких было всего 8 процентов, а в 2019 – чуть больше четверти.
Работать после школы собирается только 1 процент россиян, а 19 процентов опрошенных родителей признались, что их дети еще не определились с планами на ближайшее будущее.
Возросло число жертв землетрясения на юго-западе Китая
В результате землетрясения на юго-западе Китая погибли 12 человек, сообщает шанхайский новостной портал «Пэнпай» со ссылкой на провинциальное Управление по чрезвычайным ситуациям.
По его данным, число пострадавших достигло 134 человек.
Накануне вечером на границе провинций Сычуань и Гуйчжоу зафиксировали сейсмическую активность магнитудой 5,9.
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