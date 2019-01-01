Новости за ночь: Кудрин предупредил о «социальном взрыве» в России

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в России в случае продолжения падения уровня жизни. Об этом он рассказал в эфире программы «Познер».

По словам Кудина, в России на сегодняшний день проживает порядка 12,5 миллионов граждан за чертой бедности. Глава Счетной палаты подчеркнул, что бедность «стала позором».

Кудрин также сообщил, что подготовлены предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30-40%. Одно из них касается использования средств материнского капитала ежемесячно на текущую жизнь.

Также Кудрин предложил распространить пособие на первого ребенка, если семья находится в зоне бедности, для всех, а не только рожденных с 2018 года.

