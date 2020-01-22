Матвиенко предложила запретить двойное гражданство для дипломатов
Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что список лиц, которым запрещено иметь двойное гражданство, должен быть расширен.
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что запрет на иностранное гражданство или вид на жительство должен быть введен для лиц, занимающих ключевые государственные должности. Соответствующие поправки Путин предложил внести в Конституцию страны, отмечает Ura.ru.
По мнению Матвиенко, двойное гражданство необходимо также запретить дипломатам, пишет «Газета.ру». по словам спикера Совефеда, в противном случае это «может дорого обойтись нашему государству, особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки».
Прозрачность, понятность и доступность - именно на таких принципах будет построено обнщероссийское голосование по поправкам в Конституцию. С таким заявлением ранее выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам Андрей Клишас.
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