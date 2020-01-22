Матвиенко предложила запретить двойное гражданство для дипломатов

По мнению Матвиенко, двойное гражданство необходимо также запретить дипломатам, пишет «Газета.ру». по словам спикера Совефеда, в противном случае это «может дорого обойтись нашему государству, особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки».

Прозрачность, понятность и доступность - именно на таких принципах будет построено обнщероссийское голосование по поправкам в Конституцию. С таким заявлением ранее выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам Андрей Клишас.

